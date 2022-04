Cómo es la vida de Jonathan Moschini en la paradisíaca Nicaragua

Jonathan-Moschini-Nicaragua-2.jpg

El jugador desembarcó en el FC Yalí, de la segunda división y ahora juega en un equipo de la Liga de Ascenso.

-¿Cómo han sido estos siete meses en Nicaragua?

-Fueron meses muy lindos en los cuales estoy viviendo una nueva experiencia para mi vida y tratando de disfrutarla al máximo, se me pasó muy rápido todo este tiempo.

-¿Se vive muy distinto a Argentina?

-Se vive totalmente diferente, me encontré con un país hermoso y seguro. Las personas son muy humildes y con un gran corazón, puedo asegurar que si el día de mañana me falta un techo o un plato de comida hasta el de más bajos recursos me lo daría. Es un país muy creyente en Dios, acá por ejemplo rezamos antes y después de cada entrenamiento.

Sinceramente aprendí mucho en este país y lo sigo haciendo. Hoy puedo ver de otra manera la vida y empecé a valorar mucho más lo que tengo.

-¿Qué extrañás más?

-Extraño mucho a mi familia, a mi perro y a mis amigos. También extraño la comida de allá ja ja, acá no te encontrás con un asado o unas buenas milanesas, eso no existe.

-¿Encontraste argentinos?

-Sí, somos pocos los argentinos en este lugar, somos 8 entre todas las divisiones pero solamente con uno mantengo vínculo, que se llama Miguel Ángel Pucharella, es de Buenos Aires. Él está jugando en primera división desde hace bastantes años, lo considero un gran amigo porque me ayudó muchísimo a adaptarme y no sentirme tan solo.

Jonathan-Moschini-Nicaragua-1.jpg

-¿Hay restricciones por la pandemia?

-No, ya no. De hecho acá por lo que tengo entendido no hubo mucho parate. Incluso el fútbol casi que no paró a comparación de Argentina. Ya están poniendo las tres dosis de vacuna en cualquier centro de salud. Igualmente se sigue usando mascarilla, en algunos lugares es obligatorio y en otros no.

-¿Qué se dice ahí de nuestro país?

-Sorprende mucho cómo está Argentina, lo tienen como una potencia mundial, nadie entiende qué hacen los argentinos acá. Mayormente me preguntan por qué elegí Nicaragua ja ja. Pero creo yo que Argentina causa furor en la mayoría de países por tener a tantos ídolos.

-¿Qué comida destacás de ese lugar?

-Acá se come mucho gallo pinto (arroz con frijoles), plátano frito, huevo, maduro y pollo. Son comidas ricas pero que uno como argentino no está acostumbrado a eso. Se maneja mucho lo frito en Nicaragua y poca pasta. Lo que más puedo destacar son los frescos que hay, de todo tipo de fruta, mango, tamarindo, arroz con piña, melón, papaya, mandarina y puedo seguir, son muy ricos y naturales.

-¿Por qué querés jugar en Nicaragua y no en Argentina?

-Mi idea es sumar experiencia en otros países con el fútbol, que es lo más lindo que hay . Todavía me queda mucho camino por recorrer y seguir aprendiendo. Me encantaría si algún día vuelvo que sea para una primera división del futbol argentino, sé que al día de hoy suena difícil pero tengo fe que todo el camino que voy a ir recorriendo me va a llevar a eso o mucho más.

-¿La idea es seguir ahí mucho tiempo o irte a otro país?

-Por ahora estoy muy contento acá, disfrutando del futbol y del país, cumpliendo mi contrato que todavía me queda bastante. Pero ya me han sondeado de otros países de Centroamérica para ir, así que no descarto nada. Veremos con el tiempo qué pasa.

Jonathan-Moschini-Nicaragua-3.jpg

-¿Qué lugar conociste y te deslumbró?

-La Laguna de perlas, es un lugar de la costa Caribe sur, es hermoso. Se caracteriza por arena blanca y el color del agua es turquesa transparente. Quisiera quedarme a vivir ahí.

-Nombrá a los amigos que hiciste

-En estos 7 meses acá me hice muchísimos amigos de todas las nacionalidades, de Nicaragua, Panamá, Costa rica, Colombia y Guatemala Hay de todos los países por eso es que soy un agradecído al futbol, a la vida y a Dios por haberme hecho conocer tantas amistades y gente buena. Se que es difícil que a todos ellos los siga viendo el día de mañana, pero siempre van a estar en mi corazón y los mejores recuerdos van a estar para siempre.

Quisiera hacer unas menciónes especiales para el club FC Yalí, que me abrió las puertas y me brindó lo mejor, por lo que le tengo un gran amor. También quiero agradecerle a su presidente Erick Yali, al cual considero un gran amigo por como se portó hasta el día de hoy conmigo, me sigue brindando todo su apoyo y respaldo, me dio una segunda familia.

Quiero agradecerles a Ervin Vasquez y a su familia, a David Vargas, Emerzon Moreno, Miguel Pucharella y Rodolfo Forbes. ¡Son pilares fundamentales para mí día a día!