Colón goleó a domicilio a Defensa y Justicia

https://twitter.com/ColonOficial/status/1322935970493353989 La felicidad de volver y con una victoria #ElClubDelPueblo ❤️ pic.twitter.com/vmGwRb3FTO — Club Atlético Colón (en ) (@ColonOficial) November 1, 2020

El conjunto santafesino, que tuvo el debut como entrenador en su nuevo ciclo de Eduardo Domínguez, le dio un duro golpe a Defensa, que guardó algunos futbolistas porque durante la semana definirá su continuidad en la Copa Sudamericana ante Sportivo Luqueño de Paraguay.

Goles:

Embed

-Síntesis-

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Juan Rodríguez, Héctor Martínez; Enzo Fernández, Marcelo Benítez; Ciro Rius, Washington Camacho, Nahuel Gallardo; Nicolás Leguizamón y Miguel Merentiel. DT: Hernán Crespo.

Colón: Leonardo Burián; Emanuel Olivera, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Facundo Farías, Gonzalo Escobar; Wilson Morelo y Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 11m, Federico Lértora (C).

Goles en el segundo tiempo: 36m, Luis Rodríguez (C) y 39m, Cristian Bernardi (C).

Cambios en el segundo tiempo: 12m Braian Romero por Leguizamón (DyJ), Francisco Pizzini por Merentiel (DyJ), Yeiler Gómez por Farías (C); 20m Eugenio Isnaldo por Gallardo (DyJ) y Gabriel Hachén por Camacho (DyJ); 27m Cristian Bernardi por Morelo (C) y Luis María Rodríguez por Chancalay (C).

Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia).

Árbitro: Ariel Penel.