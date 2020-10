Colombia venció 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias

Luego de la tremenda lesión del defensor Santiago Arias (se fracturó el tobillo), a Colombia le alcanzó con lo producido en el primer tiempo: pudo recuperarse anímicamente gracias a un gol de Duvan Zapata (ex Estudiantes de La Plata), tras una gran asistencia de Juan Cuadrado.

Después llegó un doblete de Luis Muriel, su compañero en el Atalanta de Italia, a los 26 y 46 minutos de la primera mitad, que prácticamente sentenció el partido, por más que le falte todo el segundo tiempo por delante.

El próximo martes, por la segunda fecha, Colombia visitará en Santiago a Chile (21:30 hora argentina), mientras que Venezuela será anfitrión de Paraguay (19:00).

Síntesis

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sánchez y Johan Mojica; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios y Jefferson Lerma; James Rodríguez; Duván Zapata y Luis Muriel. DT: Carlos Queiroz.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Wilker Ángel, Jhon Chancellor y Roberto Rosales; Tomás Rincón y Yangel Herrera; Jhon Murillo, Jefferson Savarino y Darwin Machis; Sergio Córdova. DT: José Peseiro.

Goles en el primer tiempo: 16m, Zapata (C); 26 y 47m, Muriel (C).

Cambio en el primer tiempo: 12m, John Medina por Arias (C).

Cambios en el segundo tiempo: 13m, Frank Fabra por Muriel (C) y Alfredo Morelos por Cuadrado (C); 21m, Rómulo Otero por Savarino (V) y Andrés Ponce por Córdova (V); 28m, Steven Alzate por J. Rodriguez (C) y Radamel Falcao por Zapata (C); 32m, Cristian Cásseres por Machis (V); 33m, Rolf Feltscher por Rosales (V) y 36m, Juan Pablo Añor por Murillo (V).

Amonestados: Herrera, y Angel (V).

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla).