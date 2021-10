Claudia, Dalma y Gianinna recordaron a Maradona en su cumpleaños

gianinna-diego-dalma-claudia-maradona.jpg

"En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre siempre siempre el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos! Ese día te dijimos que te callaras que vos ibas a estar siempre!", comenzó Dalma Maradona su fuerte historia en Instagram.

"Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar! Si no estás vos, no tiene sentido!", remarcó la actriz.

dalma-maradona.jpg

Y cerró: "Estás conmigo todos los días pero qué difícil es no pelearme con la negra para ver quién te saluda primero! Es mentira que el tiempo cura todo, para mí es cada vez más difícil... Feliz cumple al cielo! Te extraño y te amo para siempre!".

dalma-diego-gianinna-maradona.jpg

Por su parte, Gianinna compartió una imagen junto a su padre, hermana, y su mamá Claudia Villafañe: "La vida por abrazarte así de nuevo", expresó.

gianinna-maradona.jpg

Claudia Villafañe compartió en Instagram una imagen del cielo con un significativo mensaje para el padre de sus dos hijas: "Donde estoy ya es 30/10. Feliz cumple al cielo! Se que todo lo ves!".