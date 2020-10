Chimi Navarro: "Estoy muy renovado y con muchas ganas"

Matías Navarro Deportivo Maipú horizontal.jpg

El Chimi, sobre el trabajo de pretemporada y el reinicio del torneo aseguró: "Nos hemos encontrado con dos preparadores físicos de mucha jerarquía y planifican entrenamientos con mucha intensidad. El grupo está con muchas ganas y ansiedad para que llegue el día 21 de noviembre para empezar a competir".

"No nos preocupan los rivales que enfrentaremos en la definición del torneo. A la cancha entran once contra once y el que mejor esté va a gana. Seguramente serán pocos partidos y no habrá que dar ventajas ", agregó.

Sobre la conformación del plantel dio su punto de vista: "Es un gran grupo el que se ha armado. Ya conocía a los jugadores que venían jugando el torneo. Los que se sumaron lo han hecho de la mejor manera y hay que adaptarse rápido". El torneo que jugaremos será corto y estamos preparado para pelear con cualquier equipo".

La ilusión del ascenso

Matías Navarro se refirió al objetivo del Deportivo Maipú, de subir a la Primera Nacional: "Los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores estamos unidos para lograre el ascenso. Es lo que más lindo que hay, subir de categoría en un club".