Chiara Singarella cumplió su gran sueño y se ilusiona con jugar un Mundial

La jugadora local, que se inició en los dos deportes en la Municipalidad de Luján (a los 9 o 10 años jugó al fútbol en Banco Mendoza y al handball en la UNC), dialogó con Ovación.

Chiara, que actuó en Las Pumas y en Independiente Rivadavia, juega en la actualidad en el Kennesew State University de Estados Unidos, donde estudia psicología. Integró el elenco albiceleste junto a otras dos comprovincianas, Julieta Cruz y Catalina Roggerone.

-¿Qué sueño tenés en la Selección?

-Mi sueño es a largo plazo poder jugar un Mundial con la Selección mayor, es algo que pienso desde muy chiquita y a corto plazo es poder quedar en la lista de convocadas para jugar el Sudamericano Sub 20 y hacer un buen papel y dejar a la Argentina en los más alto. También quiero por qué no integrar la lista en la Copa América.

-¿Cómo tomaste la convocatoria a la Selección mayor?

-La convocatoria a la Selección mayor fue un momento muy feliz, cuando me enteré les conté a mis papás, a mis mejores amigas y se pusieron refelices. Yo había tenido una pequeña charla con el técnico sobre esta fecha FIFA, no fue sorpresa pero cuando salió la lista oficial me puse muy feliz.

-¿Conocés a algunas jugadoras que están en el equipo nacional?

-Las conozco a todas, pero con Daniela Ippólito compartimos un seleccionado argentino Sub 17 y Sub 20 y con Dalila Falfán también. Tuve la oportunidad de hablar también con Mariana Larroquette y a la mayoría las conozco porque las sigo en las redes. También debo mencionar a mis compañeras de la Sub 20, Agostina Holzheier, Magalí Nata, a Cati Roggerone (es jugadora de Independiente Rivadavia) -que se sumó ahora y estoy muy feliz por eso- y Maricel Pereyra.

-¿Cómo te va en el fútbol de Estados Unidos?

-Me está yendo muy bien, quizás no estamos en temporada de competición, pero sí estamos jugando amistosos y el partido que tuve la oportunidad de jugar ganamos 4 a 3, metí un gol e hice dos asistencias. Quiero empezar a jugar por los puntos.

-¿Cómo te va en los estudios de psicología en ese país?

-Me está yendo bastante bien con los estudios, es muy bueno porque el coach prioriza siempre lo académico antes que lo deportivo, te entienden y priorizan que termines de rendir y de estudiar.

-¿Cuánto hace que estás allí? ¿Ya te adaptaste al lugar?

-Estoy desde hace un mes en Estados Unidos y la verdad que al principio me costaba más, pero me pude ir acomodando a medida que pasó el tiempo. No puedo decir que la tengo reclara, pero por suerte tengo a mis compañeras que me ayudan y me hacen el aguante.

-¿Cómo ves a la Albiceleste de cara a la Copa América?

-La veo bastante bien. la verdad tanto yo como mis compañeras estamos entrenando todos los días para mejorar, esto es paso a paso y veo bien al equipo. Estos entrenamientos han sido bastantes intensos y creo que si seguimos así haremos un buen papel y por qué no clasificar al Mundial.

-¿Ya dejaste atrás el handball o seguís el deporte por tele?

-La verdad que el handball es algo que nunca voy a dejar atrás por más que ya no juegue más sigo atenta a mis amigas, a mi equipo, a la Garra, a los Gladiadores como a La Garrita. Siempre voy a estar bancando. Además el handbala es algo que me encanta tanto a nivel nacional e internacional.

-¿Cómo te ha ido en la Sub 20?

-En la Sub 20 quizás no he tenido mucho tiempo con las chicas, el año pasado de haber sido jugadora del interior y ahora de estar en Estados Unidos no he compartido tanto, pero tengo la suerte de haberlas conocido en la Sub 17. Creo que en las convocatorias me ha ido bastante bien, estoy muy feliz por el grupo humano que hemos formado a lo largo de los meses y en dos años compartimos todo, tanto entrenamientos como días tristes y felices, sobre todo por la pandemia.