Central le ganó a Patronato en un partido para el infarto

#TorneoSocios | Fecha 16 | resumen de Rosario Central - Patronato

Con este triunfo el elenco rosarino acumula 20 puntos (está a 13 del líder River) y el Patrón tiene sólo 15.

El martes 19 de octubre a las 14.30, por la próxima jornada los orientados por Cristian Kily González visitarán a Platense. Ese mismo día, pero a las 19, el conjunto dirigido por Iván Delfino recibirá a Defensa y Justicia.

La síntesis

Rosario Central 3: Jorge Broun; Damián Martínez, Nicolás Ferreyra, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Leandro Desábato y Emmanuel Ojeda; Alan Marinelli, Michael Covea y Gino Infantino; Marco Ruben. DT: Cristian González.

Patronato 2: Matías Ibáñez; Leandro Marín, Facundo Cobos, Rolando García Guerreño y Oliver Benítez; Fabio Vázquez, Gabriel Gudiño, Héctor Canteros y Matías Pardo; Junior Arias y Sebastián Sosa. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 3' Ruben (C) y 43' Sosa (P). ST 31' Sosa (P), 39' Luciano Ferreyra y 48' Vecchio (C),

Cambios: ST 11' Diego Zabala por Marinelli (C), Lucas Gamba por Covea /C) y Emiliano Vecchio por Desábato (C); 29' Nicolás Delgadillo por Arias (P); 35' Francesco Lo Celso por Ojeda (C); 36' Brian Nievas por Pardo (P);

Amonestados: Damián Martínez y Vecchio (C); García Guerreño, Pardo, Ibáñez y Sosa (P).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.