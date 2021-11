Carlos Tevez habló de Riquelme, de Boca y de su futuro

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1455556971210412047 #ESPNF12 | #ESPNenStarPlus



En cuanto al ciclo de Miguel Russo, el Apache expresó: "No sé si a Russo le armaban el equipo. Si que, como capitán, cuando a Pol lo dejan sin jugar a tres meses de que se le termine el contrato me puse de su lado y le fuimos a hablar a Miguel. Salimos campeones con él":

"Todos piensan que si me meto en la política voy a ir contra Román. No es así. Si me llego a meter, es para proponer una idea o un proyecto. Ni contra Román, ni contra Bermúdez ni nadie. Yo quiero que mañana Boca gane y después gane la Copa Argentina", afirmó el ex delantero.

Respecto de su futuro, puso en duda ser dirigente pero dejó la puerta abierta para ser técnico: "¿Si me imagino de dirigente? No lo sé. No me imagino de nada. Hace un año estoy haciendo el curso de técnico, el año que viene voy a hacer coaching".

Además, respecto de su relación con el ex presidente Daniel Angelici, sentenció: "El Tano Angelici es mi amigo. Después, lo que hizo o no como dirigente de Boca no tiene nada que ver conmigo".

Tevez-Boca.jpg Carlos Tevez no descartó ser técnico ni dirigente de Boca

Su posible vuelta al fútbol

"¿Si extraño jugar al fútbol? La verdad, no extraño. Estoy disfrutando de mi familia, de mis hijas. La estoy pasando realmente bien. Cuando veo a Boca, o a la Juventus, busco a ver si encuentro ese fuego interno para jugar seis meses más. Y por ahora, no lo encuentro".

"En el tramo final de mi carrera venía con muchas cargas personales y las fui llevando como un campeón. No es fácil jugar con tu viejo internado. Y menos sabiendo que no tenía chances. Lloraba de angustia en el entretiempo y después salía a jugar el segundo tiempo. Me ponía la diez y la cinta de capitán de Boca. Sabía que era lo que mi viejo quería".

"Sabía que se venía un recambio muy grande y se necesitaba al mejor Tevez. Y el mejor Tevez no estaba. Si vuelvo a jugar es afuera. Acá, solo con la camiseta de Boca".

"Me siento ídolo. También me lo hace sentir la gente en la calle todo el tiempo, me piden que vuelva seis meses más. Yo les respondo que ya está, ya les di todo".

La ida a China y el último campeonato

"Con Guillermo (Barros Schelotto) me equivoqué yo porque el último partido que jugué antes de ir a China La Bombonera me ovacionó y mis hijas me pidieron que me quede. Y yo le dije a Guillermo que cuente conmigo porque no me iba. Después me casé, me robaron la casa y decidí que nos íbamos a China. Y en la vuelta, me callé muchas cosas por el bien del club. La pasé muy mal, por eso después no podía mover las piernas".

"Pasé de ser de los más amados a 'estar en duda' después de mi paso por China. No es fácil. Ese amor me lo volví a ganar después de que le ganamos el torneo en la última fecha a River"

"¿Si me arrepiento de alguna decisión? No, siempre las tomé por algo. Ganar ese torneo en La Bombonera fue una final soñado".

"Valoro mucho a los jugadores que se quedaron en Boca después de la final de Madrid. A los que quisieron dar vuelta la historia. Creo que Wanchope y otros jugadores que dieron la cara no se tenían que ir así".

tevez.jpg Tevez estuvo en Mendoza con su familia, disfrutando fuera del fútbol

Battaglia y la actualidad de Boca

"Creo que Seba (Battaglia) tiene muchas cosas de Bianchi. Hay que darle tiempo y continuidad".

"Hay muchos chicos en el plantel, es una renovación muy grande. Es momento de que el hincha tenga paciencia, ya no se pueden traer grandes nombres. Creo que el Changuito Zeballos va a ser un fenómeno cuando tenga más rodaje y tiempo. Es diferente".

"Villa se quería ir y el club se hizo fuerte porque la oferta no le parecía justa. Y eso Villa no lo entendió, es muy difícil mantener a un jugador cuando se quiere ir".