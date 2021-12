Carlos Castro destacó la labor de Gabriel Gómez en la Lepra

Carlos-Castro-Independiente-Rivadavia-1.jpg

"Con los técnicos nunca me metí, me enteraba de los equipos cuando entraban a la cancha. Me sentí muy identificado con el cuerpo técnico, todo es mérito de ellos", añadió Castro.

"Miraba el partido de Independiente y decía lo cerca que estuvo de subir a Primera. Hoy estoy más triste que ese día lunes que quedamos afuera ante Almirante, en ese momento sentí una satisfacción por el lugar que había llegado Independiente. Nos juntamos todos y llegamos hasta ahí y tenemos el objetivo que el equipo esté en la Liga Profesional. Cuando llegamos al clin teníamos una sentencia de remate en la Ciudad Deportiva y por gestión de Alberto Rez Masud zafamos", afirmó.

Luego se refirió al anterior DT que tuvo el elenco del Parque y al desembarco del grupo empresario liderado por Ariel Macia (ex jugador leproso). "Cuando vino Straccia no podíamos ni armar un plantel. Macia se vino a Mendoza a trabajar con nosotros. Cuando se fue el técnico no bajamos ni un solo sueldo y salimos a generar los recursos. Nunca pensamos en que Straccia se tenía que ir", enfatizó.

El crecimiento de Independiente

"Creo que vamos a terminar el año con superávit. Es algo muy importante e histórico. Hay alrededor de 2700 socios y ellos son los que mantienen el club, por eso les pedimos que se sumen", admitió.

"Estamos tratando que se queden todos los jugadores, pero realmente es muy complicado. Apelamos desde el club al sentimiento por la Lepra porque desde lo económico es imposible competir", señaló.

Los clubes locales y la violencia

"Tenemos que alimentar el folclore del fútbol para que los mendocinos acompañen a los clubes locales, pero sin violencia. No podemos jugar entre nosotros, no se puede creer", destacó.

"Con Alejandro (Chapini) soy muy amigo y nos gustaría jugar con Godoy Cruz, Gimnasia y los demás equipos, pero nos da miedo que se genere algo malo. Le vendría bien al fútbol local hacer partidos así", dijo.

La Ciudad Deportiva

"Estamos buscando por todos lados recursos para que alguien venga y nos ayude a arreglar la Ciudad Deportiva porque con el fútbol no alcanza para el presupuesto", cerró.