Carlos Araujo vive con mucha ilusión la chance de ascender

El lateral derecho dejó conceptos muy claros en una charla que mantuvo con Ovación. El ex Huracán de Parque Patricios arrancó diciendo: "Este momento lo vivo con mucha ilusión, no soy de hablar mucho, pero sí soy de trasmitir mi experiencia en esta instancia importante que estamos jugando. Y trato de sumar desde el lugar que me toque ocupar. No estoy jugando de titular, pero ayudó desde el banco de suplentes en lo que más puedo. Es muy lindo el día a día que se vive en el club, siempre entrenó a morir para estar a disposición del entrenador cuando me necesita".

"Es una presión linda la que estamos viviendo. El objetivo principal es poder lograr el ascenso. Sabemos que los dirigentes y los hinchas están muy ilusionados y nosotros también. Es algo hermoso estar peleando para poder ascender. O jalá que podamos seguir por este camino", reveló el futbolista.

Carlos Araujo añadió: "Es soñado todo lo que estamos viviendo. Lo que se vivió en el triunfo ante Atlético Rafaela fue algo muy emocionante. Estoy muy feliz de haber retornado al club después de tantos años. Fue una decisión acertada haber regresado a este club y ojala que podamos coronarla con el ascenso".

El jugador describió al grupo y opinó: "Es un grupo ganador, que va al frente, que tiene mucho carácter. Nos ha tocado pasar situaciones difíciles y hemos salido adelante. Este grupo le puso el pecho y hemos entregado el máximo por esta camiseta. Hay un compromiso muy grande de todos los jugadores por defender este escudo".

La palabra del Pipi Araujo

Fotos: Gentileza Prensa Independiente Rivadavia