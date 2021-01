Carlos Araujo trabaja a la par en Independiente Rivadavia

"La verdad que han sido intensos y el profe no nos ha tenido piedad. El receso me sirvió muy bien para mejorar de la lesión y me siento muy bien. Estos primeros días de entrenamientos los he podido realizar al máximo y me siento contento de poder hacerlo", comenzó contando el lateral derecho.

Araujo horizontal una.jpg

El ex Huracán de Parque Patricios está con muchas ganas de debutar con la camiseta de la Lepra ya que la lesión le impidió jugar el torneo de transición. "Me siento con muchas ganas de jugar, hace mucho tiempo que estoy parado por el tema de la pandemia primero y después por la lesión que sufrí. Quiero ponerme la camiseta y dejar todo en la cancha como lo he hecho en todos los clubes", comentó.

Carlos Araujo dejó sus sensaciones de lo que sintió no poder jugar el torneo de la Primera Nacional: "La verdad que lo viví muy nervioso, dentro de la cancha puedo aportar algo para el equipo y estando afuera sentí mucha impotencia de no poder hacer nada".

El defensor, que ya jugó en Independiente Rivadavia, habló lo que significa ponerse la casaca azul y reconoció que "la camiseta de este club representa mucho, es un club que tiene una historia grande con los momentos de gloria que ha vivido".

Araujo horizontal uno.jpg

Y agregó: "Es una casaca que tiene mucho peso y para mí estar en el club en sus 108 años lo consideró muy importante. Queremos darle mucha alegría a los hinchas que muchos sufren por el club. Es momento de vivir momentos de gloria y ojalá este año podamos cumplir el sueño".

Sobre los objetivos que se ha propuesto el plantel admitió que han arrancado con "mucha ilusión y ganas, esperamos formar un buen plantel".

"Tenemos que ser fuerte y tener compromiso como equipo. La idea es poder pelear arriba. El desafío que me pongo en lo personal es dejar una buena imagen en la cancha y que podamos tener un buen grupo. Los referentes del plantel somos los responsables que se forme un buen grupo", reconoció el Pipi Carlos Araujo.

A Mar del Plata

El plantel dirigido por el entrenador Marcelo Straccia el próximo domingo viajará a Mar del Plata para continuar con el trabajo de pretemporada. La intención es realizar tres partidos amistosos, pero todavía no están confirmados los rivales.

Un arquero con proyección