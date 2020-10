Carles Puyol le mandó un mensaje muy fuerte a Lionel Messi

Puyol, compañero de Messi en el inolvidable equipo campeón de todo que dirigía Josep Guardiola, señaló que "como 'culé' que soy, no quería ni quiero que se marche Leo. El Barcelona con Leo es más fuerte. Esto forma parte del fútbol".

carles-puyol2.jpg

"Se ha quedado y acaba de decir que está motivado y con ganas. Espero que Messi pueda continuar con nosotros muchos años más. Es muy bueno para LaLiga tener al mejor jugador del mundo y de la historia", sostuvo el recordado lateral derecho en la mesa redonda "LaLiga de los Fenómenos" que se realizó en Milán, dentro del foro "Il Festival dello Sport".

carles-puyol1.jpg

Puyol consideró que la liga española "ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años. Me retiré en 2014 y vi este crecimiento desde fuera. Como embajador de LaLiga, te das cuenta de la importancia que tiene fuera de España. Y Messi es fundamental es todo ello".

En cuanto a la ausencia de público en los estadios por la pandemia de coronavirus, el futbolista campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 consideró que "es una situación difícil no solo para el fútbol, sino para toda la población. Nos tenemos que adaptar".

carles-puyol.jpg

"No me gustaría un clásico con Real Madrid sin público, pero antes que no verlo, prefiero que se juegue sin público. La salud es lo más importante y hasta que no se garantice, no nos podemos arriesgar. Hay problemas económicos y tenemos que ser responsables. El fútbol es de los futbolistas pero para los aficionados", concluyó Puyol.