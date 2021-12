Bruno Nasta y sus goles, en la mira de varios clubes

"Me quedó la espina de que Huracán Las Heras no haya podido pelear el ascenso porque me he sentido muy bien en en el club. Desde que llegué me recibieron muy bien y me dieron mucho afecto", contó.

"Siento que soy un jugador más completo. Siempre trato de matarme en los entrenamientos para seguir creciendo y siempre se aprende algo nuevo. La clave de todo esto es ser muy profesional", agregó.

Bruno Nasta, sobre su futuro

El 31 de diciembre finaliza el contrato de Bruno Naste en Huracán Las Heras y hay varios clubes interesados en contratarlo. Sobre su futuro admitió: "Sigo teniendo contrato en Huracán Las Heras y estoy jugando en el equipo de la Liga para no quedarme parado y sumarle mi granito al equipo que está peleando el descenso".

La posibilidad de volver al Deportivo Maipú

Sobre la chance de volver al Deportivo Maipú, club en el que ya jugó en el Federal A, dijo: "Estoy contento de que se me nombré. Es un premio al esfuerzo que hago pero estoy tranquilo. Que suene el teléfono siempre es importante pero cuando termine el contrato decidiremos mi futuro con la familia".

Bruno Nasta - Goleador Federal A 2021

