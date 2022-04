bruno-nasta1.jpg Bruno Nasta se ha ganado el cariño de los hinchas del Deportivo Maipú.

La gran figura dejó sus sensaciones del encuentro: “Me encuentro en un gran momento, me siento muy feliz. Los goles son dedicados a mi familia, que siempre me banca en todas”.

“Ya llevo 101 goles. Estos tres fueron especiales porque pudimos ganar sacando una gran diferencia. Me encuentro en un grupo bárbaro y me llevo la firma de mis compañeros en la pelota que guardaré”, reveló el goleador.

Los goles de Bruno Nasta

