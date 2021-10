nasta horizontal uno.jpg

El goleador aseguró sobre el compromiso ante Ferro de General Pico en calle Olascoaga: "Tenemos el último partido de local y queremos regalarles un triunfo a nuestros hinchas, que se lo merecen y queremos cerrar el campeonato con un triunfo. Nos duele no haber cumplido el objetivo de poder clasificar al Reducido".

"Para nosotros es un golpe duro haber quedado eliminados, hace tres fechas tuvimos chances de clasificar, fuimos un equipo protagonista en casi todos los partidos. Hubo partidos que merecíamos ganar y los terminamos perdiendo. Hay errores para corregir, hay muchos puntos positivos y mucho tiene que ver el gran trabajo de Matías Minich", agregó el pergaminense.

Con respecto a los 16 goles que ha hecho en Huracán reconoció: "La verdad que estoy muy contento, me siento muy agradecido al cuerpo técnico que encabeza Minich y a mis compañeros. Preferiría haber metido más goles y estar clasificado a la siguiente instancia".

Habló de su continuidad

Sobre su futuro, Nasta no quiso adelantar nada y reconoció: "Estoy pensando en el partido ante Ferro de General Pico, queremos ganar y darle una satisfacción al simpatizante de Huracán La Heras, después analizaré mi futuro con los dirigentes, mi contrato en la institución finaliza el 31 de diciembre, me siento muy cómodo y feliz en este club; la gente me ha demostrado mucho cariño".

Fotos: Martin Pereyra