Bruno Nasta está con la cabeza en la "final" ante Maipú

El jugador, en dialogo con Ovación, dio su punto de vista sobre la derrota ante Deportivo Madryn: "La verdad que sentimos mucha amargura y bronca, nos merecíamos al menos el empate. Hasta podríamos haber ganado por las situaciones que generamos".

El atacante se lo notó fastidiado por la derrota en Madryn: "Teníamos muchas expectativas en esta primera final, pero el fútbol es así, a veces no gana el mejor. Ahora hay que enfocarse en el partido del miércoles ante Deportivo Maipú que es la segunda final que tenemos. Estamos por buen camino. El equipo mostró muchas ganas, actitud y obviamente hay que corregir errores".

Bruno Nasta Huracán Las Heras horizontal.jpg

Bruno Nasta se refirió al significado que es enfrentar a su ex equipo, donde estuvo jugando hasta el mes de marzo y después no le renovaron el contrato, para luego sumarse a Huracán Las Heras. "No es especial, lo tomo como todos los partidos, que serán duros. Cada partido de esta zona es una final y esta es la segunda que vamos a tener. Vamos a dejar todo para poder ganar el primer partido para recuperarnos de la derrota que sufrimos".