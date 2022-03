Bruno Nasta está feliz por anotar y el gran momento de Maipú

Al delantero se lo ve muy entusiasmado por el momento que vive el equipo, que va invicto con dos empates y dos triunfos, y obviamente con el gol que le marcó a Sacachispas, el primero que convierte. En una entrevista que le concedió a Ovación, dejó sus sensaciones y manifestó: "Estamos en una etapa muy linda, hemos tenido un buen comienzo y queremos seguir creciendo como equipo".

El ex delantero de Huracán Las Heras, sobre el protagonismo que está teniendo su equip,o dijo: "Sentimos que el equipo está muy bien, con una propuesta de juego que es muy interesante. Estamos sólidos y equilibrado en todas las líneas. La idea del entrenador Juan Manuel Sara es que seamos protagonistas en todas las canchas. Es el mensaje del entrenador y nosotros intentamos poder reflejarlo en la cancha".

"El mensaje del entrenador se captó rápidamente, sobre todo en los amistosos en la pretemporada, y ha quedado reflejado en los partidos, con la identidad de juego que tenemos, que no la abandonamos. Somos un equipo que estamos en pleno crecimiento y queremos ser un mejor equipo del que somos ahora. El domingo tenemos un partido muy difícil ante Instituto", agregó.

Al delantero no le está tocando jugar de titular: "Estoy sumando desde el lugar que me toca ocupar. Cuando me toca entrar al campo de juego, trato de darle soluciones al equipo y me siento muy contento por lo que estoy viviendo. Hay una competencia muy sana, en un grupo muy bueno y creo que uno de los mejores que me ha tocado integrar".

Fotos: gentileza Prensa Deportivo Maipú.