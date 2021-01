Bruno Nasta buscará hacer historia con el Globo ante Arsenal

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fprensahuracan%2Fstatus%2F1351932100472164356 @Copa_Argentina | 32avos



El próximo jueves, 28 de enero, viajaremos a Buenos Aires para enfrentar a @ArsenalOficial por los 32avos de final.



¡Vamos Globo!

"Ahora tenemos que dejar todo en la cancha, sería muy lindo pasar a la siguiente instancia de la Copa Argentina. Vamos a enfrentar a un equipo de primera división y es una motivación extra. En esta copa no hay diferencia entre los equipos y el nivel es muy parejo en las categorías del fútbol argentino", agregó el goleador.

¡EN BUSCA DE HACER HISTORIA!



Estos son los jugadores seleccionados por Darío Alaniz para enfrentar a Arsenal de Sarandí por los 32avos de final de #CopaArgentina

Sobre su futuro, el ex delantero del Deportivo Maipú -que jugó lesionado ante Sansinena y Olimpo- reconoció: "Todavía no puedo decir nada, hoy en día estoy pensando en el partido ante Arsenal, terminar este semestre de la mejor manera y darle una alegría a los hinchas de Huracán Las Heras, que se la merecen. Después del partido ante Arsenal me voy a sentar con los dirigentes y analizaremos mi futuro junto a mi familia".

El posible equipo

El entrenador Darío Alaniz pondría estos once jugadores ante Arsenal: Emanuel Bilbao; Gabriel Vallés, Adolfo Tallura, Federico Giusepponi y NIcolás Inostroza; Fernando Núñez, Emmanuel García, Emiliano García y Joan Juncos; Bruno Nasta y Maximiliano Herrera.