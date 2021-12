Bruno Leyes y la explicacion del penal cometido ante Talleres

Bruno leyes horizontal uno.jpg

El jugador, que al ser remplazado dejó la cancha llorando desconsoladamente, contó: "Me fui muy triste y sigo igual por esa jugada. Yo pensé que me había resbalado, después cuando la vi me di cuenta que Juan (Espínola) me había empujado y me dijo que no tenía visión. Fue penal, ya está, se perdió por una jugada desafortunada y ahora hay que mirar para adelante".