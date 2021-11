Bruno Leyes firmó su primer contrato profesional en Godoy Cruz.

Bruno leyes horizontal uno.jpg

El volante, en diálogo con Ovación, dejó sus sensaciones: "La verdad que siento mucha satisfacción de haber firmado el contrato. Hace tiempo que lo esperaba y ahora se pudo dar, soy hincha de Godoy Cruz y me siento muy feliz por la rúbrica".

Bruno leyes vive un momento especial por tener la chance de poder jugar en el equipo que dirige Diego Flores. Sobre esta situación admitió: "Trato de aprovechar cada oportunidad que me dan, ya sea de titular o cuando me toca jugar algunos minutos, donde intento dar lo mejor de mí. Me siento muy cómodo en esta institución".

"Desde chico siempre soñaba jugar en primera división, ahora se pudo dar la posibilidad y la estoy aprovechando. Disfruto mucho este momento, y todos los partidos trato de seguir creciendo en la cancha", agregó.

Bruno leyes se refirió a los consejos que le dan los jugadores más experimentados y contó: "Mis compañeros me apoyaron desde un primer momento, la confianza de ellos y del entrenador es muy importante a la hora de salir a la cancha. Trato de dar lo mejor y estar a disposición de Diego Flores para cuando me necesita. Nelson Acevedo, que juega en el mediocampo como yo y que tiene mucha experiencia, me da muchos consejos y miro mucho sus movimientos".

"Cada uno de los chicos tratamos de ganarnos un lugar, con tranquilidad y paciencia en la vida todo llega", reveló el jugador de 20 años.

El futbolista por último se refirió al partido por la Copa Argentina ante Talleres, que se disputará el 1 de diciembre en el estadio Juan Gilberto Funes. "Es un partido histórico para nosotros, porque nos da la posibilidad de llegar a la final", señaló.

Gol de Bruno Leyes (1-1) Godoy Cruz vs Rosario Central | Fecha 1 - Torneo de la Liga 2021

Fotos: Gentileza Prensa Godoy Cruz