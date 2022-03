Brilló en la Selección Argentina y Talleres y pensó en el suicidio por el alcohol

Luis Ludueña, quien está jubilado (tiene 16 nietos) le contó a Infobae: "Pensé en suicidarme cuando estaba sumergido en el alcohol y la joda. ¡Ahora no! Porque todos mis hijos son muy buenos y tengo nietos bárbaros. Pero si no fuera por ellos no sé qué hubiera pasado con mi vida, no estaría en este mundo. Pero por mi familia doy todo. Siempre me apoyaron cuando estuve mal y nunca me soltaron la mano. Por ese motivo estoy en pie".