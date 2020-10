Brian Zabaleta y sus conclusiones del amistoso ante el Tomba

El volante, en dialogo con Ovación, aseguró: "El amistoso que jugamos ante Godoy Cruz nos sirvió para sumar los primeros minutos de fútbol. Después de mucho tiempo pudimos jugar al fútbol e intentamos proponer lo que nos pide el entrenador Diego Pozo".

"Para nosotros fue una buena medida jugar ante Godoy Cruz, quien lleva mucho más tiempo que nosotros entrenando. El equipo, en líneas generales, metió un buen ritmo. Fuímos un equipo ordenado, prolijo y siempre propusimos jugar al fútbol", agregó el jugador de Gimnasia.

Con respecto a ser de la partida en el once titular del Lobo, dijo: "En lo personal estoy muy contento que el entrenador me haya dado la chance de estar dentro de los once titulares. Le agradezco la confianza que me ha dado para poder sumar minutos de fútbol para encontrar ritmo futbolístico".

El ex jugador del CEC contó el significado de jugar al lado de Marcos Gelabert: "Es muy importante jugar al lado de Marcos. Es un jugador que tiene mucha experiencia y me da muchos consejos, su experiencia es muy importante, ordena mucho al equipo y aporta su juego".

Con respecto al trabajo de pretemporada, reconoció: "A medida que van pasando los entrenamientos hemos ido creciendo con la intensidad del trabajo. Nos sentimos muy bien en las semanas que llevamos".

Sobre su objetivo personal, aseguró: "Mi meta es poder tener continuidad y poder ganarme un lugar en el equipo. Sabemos que en el plantel la competencia es muy sana. El cuerpo técnico lo conozco hace mucho y siempre pone al jugador que está mejor y te da mucha confianza".

El futbolista de Gimnasia habló de los aspectos que tiene que crecer y admitió: "Tengo que mejorar en la agresividad. Todos los días hay que seguir trabajando paracrecer como jugador".