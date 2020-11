Brian Zabaleta se siente feliz por su continuidad en el Lobo

"La verdad que me he sentido muy bien. Estoy muy agradecido por el respaldo que me da el entrenador Diego Pozo y el apoyo de mis compañeros. Me he sentido muy bien en estos amistosos que hemos jugado con resultados positivos. Tienen mucha importancia para crecer en el juego que pretende el entrenador", dijo Zabaleta.

Y agregó: "Para un jugador es fundamental la continuidad y tener más confianza en la cancha. Y estamos asimilando de buena manera la identidad de juego que pretende Pozo de cara al reinicio del torneo".

El mediocampista se siente muy contento con la continuidad y destacó el rendimiento que ha mostrado el equipo en los ensayos amistosos.

"Cada día vamos creciendo en lo futbolístico, somos un equipo sólido y contundente. Tratamos de aprovechar todas las situaciones que se nos presentan e intentamos concretarlas", aseguró.

El plantel del Lobo tiene una gran cantidad de futbolistas surgidos en las divisiones inferiores, respecto a esta situación comentó: "Ya no nos sentimos pibes, en mi caso personal tengo 22 años. En Primera hay chicos de 17 y 18 años que están jugando. Es importante que le den la confianza a los jugadores que hace tiempo la venimos peleando".

Por otro lado, reveló lo que le pide Diego Pozo para el juego del equipo. "Me pide que trate de hacer mi juego y que me asocie con los jugadores que jueguen en ese momento, ya sea Santiago López, Marcos Gelabert o el Bichi González. Me dice que juegue para adelante y que busque a los delanteros", reveló.

Para cerrar, Zabaleta no ve la hora de que arranque el torneo de la Primera Nacional y destacó su deseo de volver a jugar pronto.

"Ojalá que arranque pronto y no se extienda más el inicio. Nos quedan dos semanas de trabajo y trataremos de llegar bien preparados para cuando nos toque jugar con el rival que sea, la idea es poder lograr el objetivo que todos queremos", cerró.