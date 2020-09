El jugador que hizo las divisiones inferiores en el Tomba y estuvo en el Lobo Platense se refirió al trabajo de pretemporada. "Después de tanto tiempo sin entrenar fue algo muy lindo empezar a entrenar con los compañeros. Estamos con muchas ganas de que se reinicie el torneo. Cada día me voy sintiendo mejor", apuntó.

Brian Andrada horizontal nueva.jpg

"Me he enfocado en entrenar para dar lo máximo en Gimnasia y Esgrima. Me gustaría tener continuidad, demostrar lo que puedo dar adentro de una cancha, que es más de lo que todos han visto", mencionó.

"Cuando me tocó jugar de titular me faltó demostrar. Soy autocrítico, me pongo muy mal cuando no juego bien. Tengo a mi papá Omar que me corrige. Tengo que demostrarle con un buen rendimiento al cuerpo técnico que ha confiado en mí y al presidente del club, que me contrató", dijo.

El volante se refirió a la incertidumbre que hay por no conocer el formato de torneo que se va a disputar. "Hay que ver qué pasará con el torneo, si le dan el ascenso a San Martín de Tucumán, darán por terminado el campeonato y los otros clubes tendremos que esperar para jugar el año que viene. Sería importante que se reinicie el torneo y que podamos seguir peleando por el ascenso. Nosotros soñamos con subir a primera división", admitió.

"Este plantel tiene de todo, hay juventud y jugadores con experiencia que nos ayudan mucho a los más jóvenes. Los más experimentados nos dicen que tenemos que apostar a conseguir algo grande", señaló.

Un pedido y un sueño

"Mi papá Omar tiene un club en el barrio San Martín, es el presidente de Unión del Oeste y allí juega toda gente de ese lugar. Mi papá y la comisión directiva sueñan con poder hacer una cancha y formar una escuelita de fútbol para ayudar a la gente y a chicos que no pueden ir a un club y entrenar a mujeres también. Necesitan la ayuda del Gobierno; Dios quiera que se dé", contó Andrada.

union oeste horizontal.jpg La cancha

"Hemos ayudado con mercadería a la gente del barrio que con este tema del coronavirus no tienen trabajo. Se pusieron contentos", cerró el jugador de Gimnasia y Esgrima.