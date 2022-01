Brian Andrada: "El clásico ante la Lepra la tomamos como una final"

"Es una motivación linda jugar este clásico en Uruguay. Para nosotros es una experiencia linda y queremos ganarle a Independiente Rivadavia para poder jugar la final del cuadrangular", agregó el talentoso volante.

Con respecto a su momento personal admitió: "Me siento muy bien. A lo mejor me falta tener más confianza cuando agarro la pelota pero estamos haciendo una buena pretemporada y quiero ayudar a Gimnasia en cada partido en el que me toque jugar".

Sobre la conformación del plantel contó: "Se ha armado un grupo lindo, con ese compañerismo que teníamos en el torneo anterior. Algunos jugadores se fueron y otros que llegaron son buena gente. Estamos tirando todos para adelante para hacer un buen torneo".

La palabra de Brian Andrada