Brasil-Argentina: la FIFA dispuso el día y lugar que debe jugarse el partido suspendido

argentina-brasil-4.jpg

"La FIFA invita a la Confederación Brasileña de Fútbol a comunicar los detalles confirmados del partido (sede, estadio, horario) hasta el 22 de junio a más tarde en conformidad con el artículo 21, apdo. 1 del Reglamento de la Competición", dice el escrito.

El encuentro entre ambos seleccionados sudamericanos, clasificados a la Copa del Mundo Qatar 2022, fue suspendido el 5 de septiembre en San Pablo, a los cinco minutos de juego con el marcador 0 a 0, cuando autoridades sanitarias brasileñas ingresaron a la cancha para objetar la participación de cuatro jugadores argentinos.

Los mismos fueron acusados de sortear las normas vigentes en Brasil respecto a la pandemia de Covid-19.

En Australia habían anunciado un partido entre Argentina y Brasil

El sitio oficial del estadio Melbourne Cricket Ground de Australia dijo en sus redes sociales que el próximo 11 de junio recibirá el clásico sudamericano entre la Selección Argentina y Brasil. La AFA no lo confirmó oficialmente (no quiere jugarlo), pero la Confederación Brasileña sí, por lo que no se jugaría.