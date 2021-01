"Decidí operarme rápido post partido para llegar bien y sin problemas al inicio de la pretemporada", dijo el atacante, que podrá retornar a las prácticas el próximo 27 de enero para trabajar a la par de sus compañeros.

https://twitter.com/TyCSports/status/1351173232548851712 WANCHOPE ÁBILA, AL QUIRÓFANO



El delantero de #Boca será operado de una hernia inguinal y los médicos estiman que dentro de una semana podrá estar nuevamente entrenando. Así se lo contó a @Tato_Aguilera para @Sportia. pic.twitter.com/ISr0KTBa7H — TyC Sports (@TyCSports) January 18, 2021

Por el lado del Pulpo González, quien se retiró del campo de juego luego de tapar con su cuerpo un disparo de Martín Payero en el partido con Banfield, que culminó con Boca como ganador de la Copa "Diego Armando Maradona", arribó a Buenos Aires desde la provincia de San Juan en silla de ruedas.

"Hicimos una placa y el doctor la vio, pero tenemos que ver cómo sigue en estos días para hacer o no otro estudio. Todavía no podemos dar algo que no se vio tranquilo, sé que estoy en buenas manos si toca recuperarme y sino descansar unos días y volver a la par de mis compañeros", expresó el volante.

Y añadió: "Tengo muchísimas ganas de hacer una buena pretemporada, hace casi dos años que no tengo una y la estoy esperando con mucha ansiedad".

El plantel que encabeza el entrenador Miguel Ángel Russo quedó licenciado hasta el 27, a la espera del regreso a los trabajos de cara a la próxima temporada.