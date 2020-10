bielsa3.jpg

Una vez finalizado el encuentro entre el Leeds y el Manchester City, el saludo entre Marcelo Bielsa y Pep Guardiola se viralizó en las redes sociales debido al gran respeto que ambos se tienen.

"Buen juego. Ha sido muy bonito. El resultado es justo. Bien hecho Marcelo", le dijo Pep al argentino, que respondió con una sonrisa: "¿Seguro?".

En diálogo con la televisión inglesa, Pep Guardiola fue consultado sobre esta breve conversación al final del encuentro y afirmó: "Me hizo una pregunta, me preguntó cuál era mi opinión del juego. Y yo le dije que después de un segundo no soy capaz de analizar el juego. Tal vez él es más inteligente que yo. Yo no lo soy, necesito tiempo para procesar cómo fue el juego. Pero dije que fue un buen juego, que fue justo y por eso el resultado fue así".

