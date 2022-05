Bermúdez se refirió al escándalo de Boca y le echó más leña al fuego

bermudez.jpg

Si bien en primera instancia se habría negado la información, desde el predio de Ezeiza que cuenta Boca, fue Bermúdez quien afirmó que efectivamente desde la institución le extendieron un presente a los jueces del encuentro de la Copa Libertadores disputado en la noche del miércoles.

Bermúdez dijo que Boca siempre tiene cortesías con los árbitros

"Desde que estamos en Boca como Consejo de Fútbol, en cada partido tenemos la cortesía y la delicadeza de ir a regalar un presente al cuerpo arbitral. En todos los partidos que hemos estado, y hay testigos que lo pueden decir", sostuvo el ex futbolista.

Esta acción antes de los partidos está prohibida por la Conmebol, por lo tanto podría recaer alguna sanción sobre Boca, pero Bermúdez le quitó relevancia: "Hablemos de cosas importantes".

"Estar hablando más de las remeras que del buen momento del equipo es grotesco, pero es el Mundo Boca y estamos acostumbrados. Veníamos para el avión cuando nos comentaron lo que estaba pasando. Nos dio curiosidad y nos pareció increíble", comentó.

El Patrón y el arbitraje

Por otra parte, el ex jugador multicampeón con Boca se refirió al desempeño del árbitro del encuentro, Kevin Ortega: "El arbitraje me pareció normal. No vi ninguna situación anómala. Nosotros no nos hemos caracterizado nunca por hablar de detalles".

"Es una jugada difícil la del penal, porque el arquero sale a los pies y choca con Toto (Salvio). Salir a señalar al arbitro sin el VAR me parece injusto; y en muchas ocasiones, con el VAR, también", sostuvo.