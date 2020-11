Beccacece desmintió haberse peleado con Marcelo Díaz

El entrenador, de 39 años, aclaró que "no eché a nadie, todos trabajamos en el mismo lugar. Es extraño que se haya viralizado eso, que es falso. Confiamos en el grupo, hicimos debutar chicos, obtuvimos muchos puntos. No sé a qué se atribuye todo eso".

"Al Jefe de Seguridad sí le pedí que nos dejara para un momento particular. Y tengo una gran relación con él. No me peleé con Marcelo Díaz ni saqué a nadie. Que los hinchas sepan que el DT no hizo nada raro", agregó Beccacece.

https://twitter.com/RacingClub/status/1324752235864170498 ️@SebaBecca : “Acá la armonía sigue reinando. Seguimos trabajando en un gran clima, con un grupo unido, con personas que quieren trabajar, con el ánimo dolido por la derrota, sí, pero con las ideas en claro"



Seguí la conferencia por @RacingClubPlay https://t.co/jKzW9arSGH pic.twitter.com/X5bvexOoAI — Racing Club (@RacingClub) November 6, 2020

Racing, que perdió 4-1 ante Atlético Tucumán en la primera jornada, visitará a Unión de Santa Fe el domingo, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Liga Profesional del Fútbol (LPF).

Sobre Díaz, quien será operado de un síndrome meniscal que padece hace tiempo en la rodilla derecha, Beccacece comentó: "Nos tendremos que adaptar a un armado de equipo sin Marcelo Díaz. Lolo Miranda tiene las condiciones para jugar en la posición de volante central, lo hizo en Defensa y Justicia en gran nivel”.

Además, el técnico aseguró que los médicos "no me dijeron de no poner a Licha (Lisandro López) ni a (Matías) Rojas. Si de Alexis Soto. Es normal que, en este contexto, haya lesiones sobre todo en el recto, que se usa mucho con el golpe de pelota y que estuvo inactivo seis meses".

En tanto, el entrenador reiteró que su relación con los jugadores es buena y que tienen la mente puesta en el duelo con Flamengo, por los octavos de final de la Copa Libertadores, el 24 de noviembre en el Cilindro de Avellaneda.

"Lo digo con total honestidad. Tenemos un grupo totalmente comprometido con la causa y con la idea. A veces pueden salir las cosas, otras no. Hay un compromiso desmedido, eso no lo puede dudar nadie. Mal no nos ha ido, tenemos una competencia que está empezando y que nos va a preparar para el gran desafío, que es el eliminar al último campeón de Libertadores", dijo el DT.

Con respecto al partido ante Unión, Beccacece espera un buen planteo del rival: "Seguro nos va a exigir, está bien armado. Como todo en el fútbol argentino, deberemos estar con tensión elevada para competir en el máximo nivel", comentó.

"Siempre hay un golpe que lleva a encarrilarte. Lo importante es retomar la senda. No estuvimos muy presentes en el último partido, y lo pagamos con una actuación que no tuvo nada que ver con todo lo hecho en el año", concluyó el DT de Racing al recordar la derrota como local del domingo pasado, cuando fue goleado 4-1 por Atlético Tucumán.