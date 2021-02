Así sería el formato de la Primera Nacional

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLeonardo_Zarate%2Fstatus%2F1360658019634343944%3Fs%3D1002 Primera Nacional 2021



-Abro hilo-



35 equipos (2 Zonas - 1 de 18 y otra de 17)

Ida y vuelta

2 ascensos

sin descensos

Empieza el 13/3 (70%) ó el 6/3 (30%) — Leo Zárate (@Leonardo_Zarate) February 13, 2021

lepra15.jpg

Gimnasia con Ferro horizontal.jpg

Si bien no es oficial, se supo que se mantendría el mismo sistema utilizado en el torneo que fue suspendido por la pandemia del coronavirus

Es decir que el certamen estaría compuesto por dos zonas en la que se dividirían los 35 equipos (una de 18 y la otra de 17), con encuentros de ida y vuelta, y se extendería hasta diciembre.

Estarán en juegos dos ascensos a Primera, de los cuales el primero saldrá de un partido entre los ganadores de cada zona y el segundo será el vencedor de la segunda final, tras el Reducido. A este mino torneo se clasificarían del 2° al 4° de cada zona (se cruzarían 2° vs 4°, 3° vs 3° y 4° vs 2°) y a los tres equipos que pasan a semifinales se les sumará el perdedor de la primera final.

Con relación a los descensos, esta temporada ningún equipo perderá la categoría por la pandemia de coronavirus.