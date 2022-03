Arturo Vidal y un nuevo escándalo en su carrera como futbolista

arturo-vidal.jpg En octubre de 2021, Arturo Vidal fue filmado conduciendo "pasado de copas".

"Me gusta mucho Flamengo. Me llenó el corazón el gesto del presidente, que me dio la camiseta. Sueño con jugar allí. Mi capítulo europeo podría cerrarse, no sé si es el momento adecuado, pero si sucede, mi objetivo será uno: jugar y ganar con Flamengo", dijo Vidal.

Según el periódico, Vidal no respetó las pautas del club al hablar sobre su futuro, ya que todavía tiene contrato vigente con Inter de Milán.

arturo-vidal1.jpg Arturo Vidal podría dejar en junio próximo el Inter y seguir su carrera en el fútbol brasileño.

Vidal aprovechó para criticar indirectamente a Inzaghi por la situación de su compatriota Alexis Sánchez, quien también se iría: "Sánchez es un león enjaulado. Alguien como él debería jugar. Verlo en el banco es difícil, pero no quiero entrometerme, las decisiones son del entrenador", señaló "el rey Arturo".

Lo concreto, más allá de las multas, las entrevistas no permitidas y el deseo de jugar en Flamengo, es que la relación entre Vidal y el Inter está rota y que cuando cumpla su contrato, el futbolista se marchará del club milanés.