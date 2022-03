Arturo Vidal lloró y le dejó un mensaje conmovedor a Chile después de la dura derrota

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1507185231723474947 #ESPNF10 | #ESPNenStarPlus



"Todavía nos queda un partido, tenemos chances, el que no cree, mala suerte. Nosotros todavía tenemos mucha fe, sabemos que está difícil, pero mientras tengamos chances vamos a pelear hasta el final", añadió.

Luego dejó entrever que no tiene una buena relación con la ANFP al decir: "Es una pregunta que no va al caso, no me interesa hablar de los dirigentes, me interesa hablar de fútbol, preparar lo que viene. Hoy fue una derrota muy fuerte, solo nos queda preparar el próximo partido".

Lo que viene para Chile

En la última fecha Chile recibe a Uruguay, donde necesita ganar y que tanto Perú como Colombia no ganen sus encuentros.