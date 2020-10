El ex Olimpo, Italiano, Laferrere y Ferro Carril Sud -algunos de sus equipos en nuestro ascenso-, acaba de sumarse a Athlitikos Syllogos Opountios Martino, de Grecia, su trigésimo equipo, superando al uruguayo Sebastián Abreu en cantidad de camisetas vestidas.

“Cuando empecé a jugar nunca imaginé que iba a hacerlo en tantos equipos y tantos países. Soy una persona que vive el día a día, buscando estar bien en el lugar que me toque estar. hasta ahora lo disfruté y espero seguir”, le dijo Nicolás Abot a IAM Noticias.

nicolas-abot1.jpg

El futbolista que jugó en clubes (30 clubes en total) de Italia, Bolivia, Costa Rica, Letonia, Indonesia, Australia, Tailandia, Malta,Uruguay, Venezuela y Nueva Zelanda, aseguró que “al tema del récord no le doy importancia, aunque es lindo el reconocimiento, pero yo juego al fútbol porque lo amo. Se va dando esto de ir viajando, que es otra pasión que encontré en el camino. Mientras lo pueda seguir haciendo seguiré, espero aguantar más años y estando feliz. que es lo más importante”.

Afirmó que “tengo muchísimas anécdotas, pensá que van 30 equipos y 13 países. Algunos como los de Asia, o Letonia, con culturas tan diferentes a las nuestras. Me fui enriqueciendo y aprendiendo con estas experiencias, me fueron abriendo la mente. Las bromas por los cambios de idioma, están entre las principales anécdotas. Me está pasando ahora en Grecia, donde no todos hablan en inglés. Está lo que se entendió, lo que no se entendió y lo que pensás que se entendió”.

nicolas-abot.jpg

Sobre su flamante destino, en el club que completa las tres decenas, Abot cuenta que “Athlitikos Syllogos ascendió a la Tercera División de Grecia este año. El fin de semana pasado arrancó el torneo y ganamos 1 a 0, aunque no pude debutar porque no había llegado el transfer. La gente acompaña y en estas primeras semanas me hacen sentir muy cómodo. La ciudad, Martino, está a una hora de Atenas, tenemos cerca la playa. y el pueblo es lindo y tranquilo”.

El futbolista de 35 años y espíritu aventurero destaca la importancia de su familia: “Son fundamentales y un gran apoyo para mi carrera. Mis viejos, la Flaca y Julio, y mi hermano más chico, Joaquín, que están en Lamadrid, mi pueblo, y mis hermanos Lucas y Maximiliano, que están en España, y mis dos sobrinas, siempre me bancaron y me bancan en todas. Desde chiquito ya mis viejos me acompañaron y apoyaron, como todos padre y madre que quieren lo mejor para su hijo”.

“Adaptarme a los cambios es imposible, si cuando menos lo espero estoy en otro continente u otro país, ja, ja. A mis familiares les digo que si me quieren visitar que vengan pronto porque no sé cuando voy a cambiar de vuelta. Mis viejos me visitaron e hicimos juntos viajes, en varios lugares, eso es una de las cosas que no tienen precio”, comentó.

nicolas-abot3.jpg

Pérez Seledón (Costa Rica), Zamora (Venezuela), Rampla Juniors (Uruguay), Blooming (Bolivia) son algunos de los equipos americanos que representó Abot. En el ascenso de Italia jugó en Tricase, Polisportiva Monte Cimine, Alassio, y Salento Leverano.

Destinos exóticos como FC Jūrmala (Letonia), Persebaya Surabaya (Indonesia), Cooma Tigers (Australia), Tasman United (Nueva Zelanda), Victoria Wanders (Malta) ó Krabi FC (Tailandia), su último club antes de llegar a Grecia, son algunos conjuntos donde el trotamundos Abot, con infaltable mate, sus goles y su pasión, dejó su marca en el mundo del fútbol.