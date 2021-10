Argentina vs. Perú: "Argentina nos tiene miedo"

Y la previa del partido de Eliminatorias entre argentinos y peruanos, “se picó” con varios comentarios subidos de tono que se han salido a la luz, sobre todo desde el entorno del seleccionado incaico.

argentina-peru1.jpg Se espera otra grandiosa actuación de Lionel Messi frente a Perú.

El primero que se refirió al partido entre Argentina y Perú por Eliminatorias, fue el DT Ricardo Gareca. El seleccionador del combinado peruano, minutos después de la derrota que sufrió ante Bolivia (0-1), aseguró que ahora les tocaba “ir a sumar a la Argentina”.

“Queríamos ganar el partido. Los jugadores dieron todo para ganarlo, pero lamentablemente no se dio", había señalado el Tigre, quien añadió: "Ahora nos toca ir a sumar a Argentina. Tenemos que dar vuelta a la página, ver cómo se recuperan los muchachos e ir a Argentina a sumar”.

ricardo-gareca-DT-peru.jpg El DT argentino Ricardo Gareca quiere sumar sí o sí frente a la albiceleste de Lionel Scaloni.

Si bien las declaraciones de Gareca no fueron gran cosa, las que se realizaron hace muy poco sí hicieron mucho ruido en la previa del partido por Eliminatorias.

Perú, que necesita sí o sí rescatar al menos un empate del Monumental ante el equipo de Lionel Scaloni, para poder cumplir su gran objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022, apuesta a conseguir un resultado alentador en Núñez.

“Argentina nos tiene miedo, ellos han tenido inconvenientes siempre que han jugado contra nuestra selección”, afirmó Oswaldo Ramírez, histórico ex delantero de la Selección de Perú.

oswaldo-ramirez-peru.jpg Oswaldo Ramírez fue muy picante en sus declaraciones.

“El último partido que jugamos allá contra ellos merecimos ganar y en la última jugada del partido nos pudimos llevar el triunfo”. Agregó Cachito Ramírez, de 74 años de edad, en una entrevista brindada con Radio Ovación de Perú.

Oswaldo Ramírez, autor de dos goles para el seleccionado peruano que dejó afuera a la Argentina en el Mundial de 1970, agregó: “En el fútbol no existe la justicia, aún nos quedan fechas por delante, hay que tener fe y confianza”.

argentina-peru2.jpg Argentina y Perú prometen un partidazo en el Monumental.

Bajas en Perú

El seleccionado peruano del Tigre Gareca jugará este jueves con algunas bajas en su plantel. No están presentes los experimentados Luis Advíncula, Paolo Guerrero, Renato Tapia, Raúl Ruidíaz, André Carrillo y Edison Flores.

El gran objetivo del cuadro incaico es poder clasificarse por segunda vez al hilo a la cita ecuménica, cosa que no sucede desde hace casi 40 años, cuando formó parte de Argentina 1978 y España 1982.

En otro dato para destacar, Perú jamás le pudo ganar a Argentina en condición de visitante. Además, acarrea un largo historial de trece encuentros. La última vez que Perú le ganó a Argentina, fue en la Copa América realizada en Bolivia, en 1997 (2-1).

Por Eliminatorias, Perú no le gana a Argentina desde hace mucho tiempo, ya que fue en Lima el 23 de junio de 1985 (1-0).