Argentina modificó las prácticas antes de enfrentar a Bolivia

Los trabajos estaban pautados para el turno tarde, pero por decisión del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se adelantaron para las 11 sin motivo en particular.

La Selección espera por la recuperación física de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lucas Martínez Quarta, que fueron los que terminaron agotados el encuentro ante la Tricolor en la Bombonera, y Marcos Acuña, que finalizó con una sobrecarga.

scaloni1.jpg

Lionel Scaloni no piensa en grandes variantes para visitar el Hernando Siles de la capital boliviana. El que podría meterse entre los once es Juan Foyth en el lateral derecho, en lugar de Gonzalo Montiel. Además, Eduardo Salvio es uno los cambios que está en la cabeza del entrenador si no recupera al Huevo.

El cuerpo técnico tiene que ultimar detalles. La Selección volverá a trabajar durante la mañana de la jornada del domingo y ya encarará el viaje rumbo a La Paz para afrontar su segundo compromiso en el camino al Mundial de Qatar 2022.