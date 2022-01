Angileri y Gallardo, una reunión clave en River

En ese contexto, el propio Marcelo Gallardo habría tomado cartas en el asunto y propiciaría una reunión con Fabrizio Angileri para actuar como mediador entre el jugador y la dirigencia millonaria.

angileri-4.jpg Marcelo Gallardo quiere mediar para que Fabrizio Angileri se quede en River

El diálogo de los dirigentes con el ex Godoy Cruz y su representante Pascual Lezcano está cortado y por eso el Muñeco espera generar un acercamiento para solucionar el conflicto.

Con la flamante incorporación de Elías Gómez, River ya cuenta con un jugador más en el puesto de lateral izquierdo pero de todas maneras Gallardo no quiere dejar ir a Angileri, no solo porque lo tiene en sus planes sino también porque si el conflicto no termina, el Turquito se terminará yendo dentro de 6 meses y sin dejarle un peso a las arcas del club.