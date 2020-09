Di María opinó sobre la situación que vivió Messi con el Barcelona y reveló lo que hizo para "tentar" al astro rosarino para que siguiera su carrera en el PSG, equipo dónde también está otro de los grandes amigos de Leo: Neymar Jr.

Angel-Di-Maria-Seleccion-argentina.jpg

"Creo que Messi ha respetado al club y ha tomado la mejor decisión para no irse mal", comentó Fideo respecto al conflicto que debía enfrentar La Pulga en el caso de darlo curso al burofax que le mandó al Blaugrana.

Sobre lo que hizo para tratar de convencer a Leo para que se mude a Francia contó: "Lo primero que le mandé a Messi cuando me enteré que no quería seguir en Barcelona, fue una captura de Instagram donde decía cómo podía llegar a formar el PSG con Messi".

Durísima sanción para Di María

El volante argentino Ángel Di María calificó como "muy dura" la suspensión de cuatro fechas en la liga francesa, que recibió a raíz de su comportamiento en el clásico entre su equipo Paris Saint Germain y Olympique de Marsella del pasado 13 de septiembre.

"Es una sanción dura y difícil porque es mucho tiempo", aseguró Di María en diálogo con radio Continental por la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Ligue 1.

Di María tuvo un cruce con el español Álvaro González, de Marsella, quien recibió un escupitajo del argentino. El árbitro del partido no observó la acción y el VAR tampoco intervino, pero las autoridades de la liga francesa no dejaron pasar el episodio.

"La sanción es dura y difícil. Como no vamos a jugar entre semana se hace aún más larga. Lo que hice fue por una reacción y porque del otro lado hubo unas palabras que no me gustaron", afirmó el exjugador de Real Madrid de España.

De esta manera, Di María no estará disponible para los partidos ante Angers, Nîmes, Dijon y Nantes.