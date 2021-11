Álvaro Veliez quiere culminar el campeonato con una victoria

El atacante del Deportivo Maipú, sobre la victoria ante el Malevo, aseguró: "Nos merecíamos la victoria para quebrar esta mala racha de cuatro partidos con derrotas y para terminar más arriba en el torneo. Creo que estamos haciendo un gran campeonato, pero no se vio reflejado en los resultados, que no nos acompañaron. Le pudimos dar una alegría a nuestros simpatizantes, que no pudieron disfrutar de un triunfo desde que volvieron a la cancha".

Los goles ante Deportivo Riestra

Dep Maipú 3 // Riestra 1 (Primera Nacional )

Sobre su gol, reconoció: "Me fui muy contento por el tanto que pude convertir. Franco Moreno me asistió de una gran manera y pudimos meter el cabezazo para marcar el gol".

El Rayo estuvo varios partidos afuera por una lesión en el tobillo, que le impidió jugar varios partidos. "La verdad que sufrí estando afuera, pero por suerte pude volver a jugar. Agradezco al cuerpo médico, ya que la lesión la pude llevar de la mejor manera".

Fotos: Gentileza Prensa Deportivo Maipú