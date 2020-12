Algunos barras del Tomba visitaron al plantel en Coquimbito

Tomba horizontal.jpg

Unos 25 hinchas estuvieron hablando 30 minutos y le pidieron a Martínez que ponga el mejor equipo y no se deje influenciar por el presidente José Mansur; le recriminaron rendimientos a algunos jugadores, le pidieron más entrega y compromiso, pero no hubo agresiones. Martínez expresó algunas palabras y los futbolistas casi no participaron de la charla.

Tomba hinchas.jpg

Cuando entraron los simpatizantes, el Tomba estaba haciendo fútbol en espacios recudidos de cara al compromiso que jugará el equipo este domingo a las 17.10, en el Cilindro de Avellaneda ante Racing, por la 3ª fecha de la Zona Complementación de la Copa Diego Maradona.

La presencia de los hinchas ya se veía venir, después de la derrota ante Newell's por 3 a 0 en el Malvinas Argentinas, ya que Mansur fue insultado por el mal momento que vive el equipo. De ocho partidos que dirigió Martínez, perdió 6 y empató 2.