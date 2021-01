Alfio Lorenzo: de su momento en FADEP y a la violencia en la Lepra

"Nos fuimos amargados y con mucha bronca, teníamos el triunfo en el bolso, lo que nos iba a permitir alcanzarlos y sobre el final se nos escapó la victoria. Se llevaron mucho ellos porque nosotros fuimos superiores", dijo Alfio Lorenzo.

Y agregó: "Ahora tenemos que pensar en los dos partidos que nos quedan para poder clasificar a la siguiente instancia. El domingo tenemos una final ante Deportivo Bowen y el objetivo es poder asegurar la clasificación, vamos segundos y estamos por el buen camino".

FADEP está segundo en la Zona 2 de la Región Cuyo con 7 unidades, mientras que el líder San Martín tiene 10.

Sobre el momento personal que está viviendo dijo estar "con mucha confianza y aprovechando los minutos que me da el entrenador para intentar seguir mejorando y creciendo como jugador".

"Estoy muy contento en el club que siempre busca tener un crecimiento y me siento muy agradecido por la confianza que me dan", sentenció.

Su madurez

Alfio Lorenzo contó que ha corregido algunos errores a lo largo de su carrera: "Ya tengo 30 años ahora pienso de manera diferente, he cambiado bastante. Creo que en mi carrera he cometido errores por pecar de mi inexperiencia y ahora he cambiado mucho".

Su dolor por el momento de la Lepra

El mediapunta tiene un afecto especial por su ex club Independiente Rivadavia y aseguró que "siempre sigo la campaña de Independiente Rivadavia y sinceramente no me gusta el momento que está viviendo".

"La gente que le está haciendo daño no es hincha del club, por todos los acontecimientos que sucedieron los últimos días. Acá nos conocemos todos y espero que algún día mejore por el bien de la Lepra que es el equipo más grande de Mendoza. Ojalá algún día pueda jugar en Primera División", comentó.

Por último, contó que se ofreció a volver a la Lepra, pero no le abrieron las puertas. "Yo me ofrecí a jugar en Independiente Rivadavia y no me abrieron las puertas, lo veo lejos que pueda retornar a esa institución. Ojalá algún día se pueda dar, estuve diez años donde pasé buenos y malos momentos", finalizó.