Alexis Viscarra es el patrón de la última línea de FADEP

Gonzalo Díaz comienza el festejo tras convertir el cuarto penal (4 - 1) y sellar la clasificación ante Independiente Calle Larga.@gonzalomamut



Regional Amateur Octavos de Final

Ahora FADEP se enfrentará a Argentino de Alvear por los cuartos de final, que eliminó a Balloffet de San Rafael. Sobre este choque el defensor afirmó: " Es un equipo complicado, tiene jugadores importantes y juega en una cancha sintética, todos los equipos son difíciles. Los que han llegado a esta etapa son rivales con mucha jerarquía".

Alexis Viscarra es un agradecido a FADEP, y dijo: "En lo personal me siento muy bien, con muchas ganas de seguir dando por este club que me abrió las puertas y me ha dado mucha confianza. Estamos muy ilusionados con este torneo Regional Amateur y vamos por todo. Me encontré con un club de primer nivel, un predio impresionante, tenemos todos los elementos para trabajar, no te hacen faltar nada, cuando vine a FADEP, lo hice para ascender".

¡Unite a esta Pasión!

"Esta categoría se ha jerarquizado con muchos jugadores que tienen mucho recorrido y experiencia en el fútbol del ascenso. Nosotros tenemos un plantel que se complementa con juventud y experiencia, de jugadores que marcan la diferencia con mucha jerarquía y estamos trabajando para lograr el ascenso, ojalá se nos pueda dar".

Por último dijo: "Me agarra en un gran momento, tengo 32 años y me siento muy bien cuando entro a la cancha. Estoy en una etapa con mucha experiencia donde sé cómo jugar estos partidos, que son todos una guerra".

Por los cuartos de final

Fundación Amigos del Deporte jugará ante Argentino el partido de ida el 9 de enero, de local, y el 16 en General Alvear, por los cuartos de final de la Región Cuyo. El equipo alvearense dejó en el camino a Ballofet, en el partido de ida ganó de local 4 a 1 y en su visita a San Rafael igualó 1 a 1.

