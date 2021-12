Alejandro Reuvers juega en Italia y tocaba el bajo en una iglesia evangélica

Alejandro-Reuvers.jpg

"También fui parte por mucho tiempo de 'La Cruz” y de “Antes del invierno'. Pero donde más tiempo he tocado el bajo ha sido en la iglesia, que es algo muy importante para mí", admitió el futbolista nacido en Guaymallén.

-¿Cómo te va en el Salernum?

-Estoy muy bien, es mi primera vez en Italia. Es un fútbol parecido al de Argentina, es fuerte y con mucha intensidad. Pude entrar muy bien en el grupo ya que son muy buenas personas tanto los mayores que tienen mucha experiencia como los más chicos también. Al principio fue muy difícil ya que no sabía decir ni siquiera una palabra en Italiano porque no tenía pensado venir, pero con el tiempo voy aprendiendo a comunicarme mejor.

-¿Qué podés decir de la ciudad donde estás?

-Es una ciudad muy linda y tranquila. No hay mucho para hacer, pero como por ejemplo ir al gimnasio, al supermercado y a la barbería, a esos lugares los tengo bastante cerca. A 10 minutos está el centro de Salerno, que es realmente un hermoso lugar.

-¿Qué decís de tu amigo Federico Lonigro?

-Vivo con Fede hace ya casi cinco meses, fuimos juntos a Dinamarca y el mismo club de Italia nos fichó así que estamos juntos ya hace mucho tiempo. Es muy bueno tenerlo cerca ya que estamos lejos de todos nuestros afectos y cuando las cosas se complican siempre estamos para apoyarnos.

-¿Cómo está la pandemia en Italia? ¿Hay restricciones?

-La verdad es que cada vez se complica un poco más, hay países que están tomando medidas nuevamente para frenar la nueva ola, no hay restricciones más que usar barbijo en lugares cerrados. Espero que pueda mejorar todo.

-¿Recordás el día que te probaste en un club cuando eras chico? ¿Quién te acompañó?

-¡Sì! Era muy chico, a todos los hermanos de mi vieja (mis tíos) les gustaba mucho el fútbol y le insistían para que me llevara a un club, fue ahí cuando empecé en Murialdo. Siempre me llevó mi vieja, ella se puso la 10 siempre con frío calor o lo que fuese y me llevaba ja ja. Desde muy chico me gustaba mucho el fútbol, creo que lo traigo en la sangre ya que tanto mi abuelo, mis tíos y primos siempre estuvieron presentes en el fútbol.

-¿Qué referentes futbolísticos tenías de pibe?

-Soy fanático de Cristiano Ronaldo, admiro mucho el esfuerzo y la dedicación que le entrega al deporte, me gusta también ver jugar a Carrasco (Atlético Madrid) y a Rodrigo De Paul.

-¿De quién sos hincha desde chico?

-Sinceramente siempre me identifiqué con el club en el que estuviese jugando Cristiano Ronaldo ja ja, pero por mi familia me gusta mucho seguir a Boca Juniors.

-¿Qué sentimiento tenés por tu papá? ¿Fue muy duro no poder crecer sin él?

-Por mi viejo es un sentimiento realmente muy especial, es difícil de explicarlo. No llegué a conocerlo pero es como si lo tuviese conmigo todos los días, fue una persona que Dios usó mucho cuando estuvo en esta tierra y eso me motiva a seguir dentro de la línea que él marcó cuando estaba presente. De todas formas tengo a mi mamá, que es la persona más fuerte que conozco, hizo toda la vida los dos roles a la perfección y se lo voy agradecer siempre, ni hablar de mi hermano Daniel que es un ejemplo increíble para mí, todos los días doy gracias por tenerlo conmigo desde que nací.

-¿Qué recordás del club Murialdo?

-Tengo muchos recuerdos, desde muy chico cuando estaba arrancando. Fue donde forjé amistades con las que hasta hoy sigo teniendo contacto, aprendí mucho lo importante que es la disciplina y la constancia desde chico. En el último año en Murialdo hice el click en mi cabeza donde entendí que realmente quería dedicarme a esto, fue ahí donde cambió todo para mí.

-¿Cuando jugaste al futsal en Guaymallén aprendiste a manejar mejor la pelota?

-Tal cual, aprendés mucho con la pelota tanto técnica como físicamente pero sobre todo aprendés a utilizar mejor los espacios después en cancha de 11.

-¿Qué decís de tu paso por la Lepra y Beltrán?

-En la Lepra fue un paso que realmente disfruté y crecí mucho, como te dije, ya tenía muy claro que quería dedicarme al fútbol y fue un club que me permitió crecer sobre esos objetivos. Empecé a viajar por AFA , conocer otros predios y también formar amistades muy buenas. Al principio me costó un poco la adaptación porque era un entrenamiento mucho más fuerte e intenso a lo que estaba acostumbrado pero todo sirvió para mejorar.

En Beltrán estuve poco tiempo pero pude lograr lo que fui a buscar que era debutar en primera y aprender muchas cosas que en divisiones inferiores no te toca vivir, ni siquiera en AFA que el nivel es alto. La primera división de la Liga Mendocina es muy dura.

En Beltrán pude hacer una jugada en un partido que se viralizó en internet y terminé saliendo hasta en Planeta Gol y en el diario Marca de Madrid; fue muy loco pero gracias a Dios fue un gran paso en mi vida.

-¿Cómo te fue en Dinamarca?

-Fue muy bueno, era primera vez en Europa y lejos de mi familia novia y amigos. Es un fútbol demasiado técnico y fuerte, quedé encantado con el país y la gente de allá, es uno de los países más felices del mundo. Se dio todo gracias un gran amigo, Iván Lopreste, quien por medio de videos me contactó con Soren Hansen,. el presidente del club a quien realmente agradezco mucho por la oportunidad y por todo lo que me ayudó para hoy poder estar en Europa y seguir creciendo en esta carrera. Vancho (Lopreste) es un mil como persona, Dios lo puso en mi vida en una de esas casualidades, pero agradezco mucho su amistad y todo al aguante que me hizo.

-¿Qué sacrificios hiciste en tu carrera para hacerte un lugar en el fútbol?

-Pienso que desde que estaba en Murialdo de pibe todo fue un sacrificio pero cuando se trata de lo que uno ama es mucho mejor. Hay muchos momentos que dejás de lado, amistades, salidas, vacaciones. Recuerdo haber estado muchísimo tiempo arriba de un micro para entrenar o caminando hacia el predio por horas cuando jugaba en la Lepra, o salir de mi casa a las 6.30 para volver a las 23 ya que entrenaba, trabajaba, iba al gimnasio y estudiaba en el mismo día pero cuando tenés un propósito y los objetivos claros, se puede.

Gracias a Dios tengo una compañera de vida muy especial, que es mi novia Valentina, quien me ha acompañado a lo largo de todo este tiempo en esta hermosa locura que tenemos con el fútbol, ha sido muy importante para mí ya que en el fútbol muchas veces tenés un día allá arriba y de repente te destruye por toda una semana, pero siempre estuvo luchando conmigo para estar hoy donde estoy.

Los mismo me pasa con mi hermano con quien día a día aprendemos el uno del otro, él es músico pero tiene la misma pasión que yo para vivir su profesión. Dios puso un propósito en mi vida con el fútbol y sé que como lo ha hecho siempre día tras día me da fuerzas para avanzar y seguir logrando grandes cosas en el fútbol y la vida.

