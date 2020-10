El cordobés, en dialogo con Ovación, aseguró estar con muchísimas expectativas tras comenzar una nueva etapa en la Lepra. "Estoy con mucha expectativa tras volver a entrenar, ya es es el segundo día de trabajo. La verdad que está costando agarrar nuevamente el ritmo, por el momento estoy haciendo trabajos físicos y en unos días seguramente trabajaré a la par de mis compañeros", dijo.

Y agregó: "Me he encontrado con muchos amigos que tengo en el club, se está armando un lindo grupo. Vengo con las ilusiones de pelear por objetivos importantes".

Alejandro Rébola, que ya vistió la camiseta de la Lepra desde el 2016 al 2018, se refirió al armado del plantel que cuenta con varios futbolistas de experiencia. "Han llegado jugadores con mucha trayectoria y experiencia. Estoy haciendo los trabajos con Jesús Méndez y la verdad se lo ve muy bien, con mucha motivación".

Alejandro Rébola horizontal.jpg

El zaguero central de Independiente Rivadavia contó como fueron sus días con coronavirus: "El virus me lo tome muy bien, nosotros en mi familia somos muy creyentes en Dios. Es algo que estamos expuestos y nos podía tocar y por suerte estamos bien".

Y añadió: "Me ha costado mucho en lo físico por el virus que tuve, obviamente me voy sintiendo mejor. El parate fue largo, son ya 7 meses que no entrenaba fuerte con un grupo. Sobre el coronavirus, se siente esa falta de aire. Más cuando se entrena a una intensidad que no estaba acostumbrado hace tiempo".

Con respecto al retorno del fútbol dio su punto de vista: "Nosotros tenemos la ilusión de volver a entrar a una cancha para jugar al fútbol. La gente lamentablemente seguramente no podrá asistir por el tema del virus. El hincha de la lepra siempre va a apoyar y nosotros en la cancha tenemos que tratar de buscar resultados positivos".

Por último, Rébola agradeció al apoyo de los hinchas de la Lepra: "Me puso muy contento todo el cariño que me ha brindado el simpatizante de Independiente Rivadavia en las redes sociales. Tenía muchas ganas de volver a este club y van a ver al jugador que siempre deja todo por la camiseta".