Alejandro Rébola y una gran autocrítica sobre la Lepra

El zaguero central de la Lepra no se guardó nada y en su análisis aseguró que él terminó "con un sabor bastante amargo, no es lo que pretendíamos".

"No me gustó como funcionó el equipo, nos faltó mucha profundidad a la hora de atacar. Hay que esperar el próximo torneo no queda otra. Ahora hay que recargar las pilas y volver con todo", dijo Rébola.

El cordobés siguió con el análisis de Independiente Rivadavia y agregó: "Está a la vista que nos faltó gol, funcionar como equipo, tener una idea más clara. Los partidos no se nos hicieron fácil. Algunos partidos tuvimos la posibilidad de ganarlos y no supimos hacerlo. Cuando aflojábamos un poco los rivales nos convertían un gol".

Y no se quedó ahí y la critica fue más profunda: "En lo personal fue un balance malo, con mis compañeros fuimos con ganas de jugar por un objetivo grande y nos salió mal".

"También hay que reconocer que es un torneo medio raro, la justicia no es pareja para todos. Nosotros tuvimos varios partidos donde nos sentimos un poco perjudicados, no es una excusa ni mucho menos, pero cambia la ecuación a la hora de sumar los puntos", cerró.

Sobre su futuro y las bajas

Alejandro Rébola se refirió a su futuro y fue claro: "Tengo contrato hasta diciembre, por el momento me tengo que presentar a entrenar el día 22 o 25 de enero, todavía no se sabe el día de la vuelta a los entrenamientos".

"Sabía que hay otra lista de los jugadores que no van a seguir, pero todavía no la han dado a conocer. A mí no me han comunicado nada", comentó.

Sobre las bajas que ha tenido el plantel, que por el momento hasta ahora fueron seis jugadores (Yair Marín, Santiago Tallarico, Sebastián Mayorga, Ángel Prudencio, Juan Amieva y Lautaro Disanto), opinó: "Es una lastima que se tengan que ir, no es bueno que los compañeros se queden sin trabajo. Estamos viviendo un momento muy complicado, la realidad que es algo que no lo manejamos nosotros".

