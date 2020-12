Alejandro Rébola dijo que la Lepra está con ganas de revancha

Alejandro Rëbola Indepediente Rivadavia horizontal.jpg

"En realidad no jugamos bien ante Belgrano, el resultado por 3 a 0 muchos podrían decir que fue un baile y no fue así. Nosotros tuvimos errores puntuales, no hicimos un buen partido y no tuvimos tantas situaciones claras. Fue un encuentro parejo que en tres distracciones nuestras nos convirtieron los tres goles. No fue un partido horrible sino que cometimos muchas distracciones y Belgrano no perdonó", dijo.

El zaguero central agregó: "No pudimos ratificar lo bueno que habíamos hecho ante Barracas Central, nos faltó mucho juego asociado y profundidad. Ahora viene a nuestra cancha Guillermo Brown de Puerto Madryn y será un partido diferente y difícil".

Después de su paso en el 2018 por la Lepra volverá a jugar este sábado en el Gargantini. "Será algo lindo volver a jugar allí, pero nada sirve si no ganamos. Volver fue algo lindo, pero es para lograr algo, no quiero tener un paso más por Independiente Rivadavia. No quiero jugar solamente siete fechas -lo que dura este Reválida-, por más que después me quede un año sin contrato. Estamos con ganas de revancha y esperamos el partido del sábado para ganar", opinó.

"Nosotros sabemos que estamos en un momento malo, donde no hay margen de error, lo positivo es que no hay ningún equipo que haya ganado en la zona dos partidos seguidos. Nosotros si le ganamos a Guillermo Brown nos ponemos ahí de nuevo. Nos van a quedar cuatro partidos y ajustando algunas cosas, somos un equipo difícil para cualquiera", afirmó.

Cuando fue consultado si se siente un jugador importahte, subrayó: "El equipo fue el referente, ningún jugador es más importante que todo el equipo. Me siento un jugador que le gusta competir, ganar, que conoce el club y trato de aconsejar a los más chicos para llevarlos por el buen camino, decirles que no se negocia el sacrificio y la entrega".

Por último, expresó: "A los más grandes no hay mucho para decirles porque tienen el mismo recorrido en el fútbol que yo. No me considero un referente, me siento un jugador que quiere mucho al club y pretende lo mejor para Independiente Rivadavia".