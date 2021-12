Alejandro Albornoz, en su debut como DT, sueña con el ascenso de FADEP

Alejandro Albornoz horizontal uno.jpg

Con respecto al sueño del ascenso, opinó: "La ilusión que tenemos es llegar al último partido, sabiendo que es muy difícil. Todos los equipos que estamos en esta instancia sabemos que podemos ascender". El año pasado se hizo un trabajo extraordinario y faltó muy poco para ascender, ya que llegaron a la final; esperemos poder superar esa instancia a la que se llegó".

A la hora de describirse mostró mucha humildad y dijo: "Lo conocí a Sebastián Torrico (es el presidente del club) en San Lorenzo, en el proceso de Pablo Guede yo era uno de sus ayudantes de campo, estuve en Deportivo Cuenca en Ecuador, volví a San Lorenzo, integré varios cuerpos técnicos, con Diego Aguirre, el Pampa Biaggio, Juan Antonio Pizzi y Diego Monarriz".

Sobre su llegada a FADEP recordó: "Estaba trabajando con Héctor Bidoglio en San Martín de Porres de Perú. Seba Torrico me llamó para venir a FADEP, siempre hablamos de la posiblidad que yo dirigiera al club y los caminos se juntaron para que pudiera venir".

Con respecto a la chance de dirigir esta categoría reconoció: "Quería cambiar el rol y ser el entrenador principal de un equipo, a mí me había tocado ser analista de video o ayudante de campo. Quería tomar las decisiones como cabeza de grupo, prioricé eso y las condiciones de trabajo son muy buenas, es la primera vez que soy entrenador, salvo en las divisiones inferiores juveniles en San Lorenzo y Nueva Chicago".

Sobre su propuesta de juego admitió: "Intentamos es ser un equipo protagonista, tratar de estar mucho tiempo en el campo rival. Tratamos de recuperar la pelota lo más rápido posible cuando la perdemos, entrenamos a un equipo para que sea intenso y lo más dinámico posible. Nosotros venimos a acompañar un proceso que tiene hace tiempo Sebastián Torrico, hoy hay muy buenas condiciones para hacerlo, entrenamos en forma similar a lo que puede ser la Liga Profesional o Primera Nacional".

Albornoz reveló: "Jugué en Comunicaciones, me retiré muy joven, a los 20 años. No hubiera sido muy bueno, siempre tuve más pasión por entrenar a un equipo, me recibí a los 25 años y ya llevo muchos años trabajando en el fútbol".

