Alan González, el defensor del León que sueña con ser periodista

Luego añadió al respecto: "En el primer tiempo no jugamos bien y en el segundo lo fuimos a buscar y lo terminamos empatando en el último minuto. Fue un resultado positivo, ya que si perdíamos FADEP nos iba a alcanzar: con este punto mantuvimos la ventaja y el invicto".

Sobre el tanto ante FADEP (el defensor se la bajó de cabeza a Lucas González, el otro compañero en la zaga central que convirtió el gol), ironizó: "De vez en cuando nos equivocamos, por suerte se la pude bajar a Lucas y pudo convertir el gol del empate. Nos llevamos muy bien con él, tenemos una relación espectacular y en la cancha parece que jugáramos juntos hace 10 años".

"Queremos llevar a San Martín a otra categoría. Es un club grande y se merece estar más arriba. Estamos haciendo mucho sacrificio y queremos coronarlo con el ascenso", dijo.

Su vida como periodista

González se refirió a la idea de hacer entrevistas en su cuenta de Instagram que surgió cuando jugaba en Ferro de General Pico. "En la cuarentena me hice un poco el periodista, arrancó como un hobby y terminé haciendo como 60 entrevistas a deportistas. Me preparaba las preguntas para hacer las notas y terminó siendo como un trabajo".

Luego recalcó: "Yo promocionaba a quien le iba hacer la entrevista y me mandaban información de lo que le podía preguntar. Fue un lindo ciclo, me llamaron de una radio para trabajar y les dije que por el momento no me interesaba, pero que no lo descartaba".

Alan González horizontal dos.jpg

El defensor agregó: "Tuve la posibilidad de hablar con Martín Gula Aguirre, que jugó en Godoy Cruz y con quien compartimos plantel en Bahía Blanca. Entrevisté a Joaquín Larrivey y a Marcelo Escudero, que jugó en RIver Plate. No me acuerdo a todos, pero fueron muchísimos. Ponía en mi cuenta de Instagram el horario de la entrevista y arrancaba. Estuvo muy lindo".

"Me gustó porque las preguntas que hacía las realizaba con un conocimiento porque juego al fútbol. No descarto el día de mañana ser periodista deportivo", admitió.

"Los jugadores de fútbol a veces tenemos un cassette, no lo queremos hacer pero a veces nos sale. Es una forma de desviar la pregunta con el cassette", opinó.

El jugador habló del periodismo deportivo y dijo: "Es un ambiente complicado, lo que más me duele es cuando hablan sin conocer. Cuando hablan de un jugador hay detrás una familia".