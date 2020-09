Alan Cantero y la deseada foto con el Morro García

"Fue algo increíble ver al Morro Santiago García. Es un jugador que admiro mucho y que tiene mucha experiencia en el fútbol", había dicho en una nota que le dio a diario UNO el 13 de agosto pasado, apenas empezó a entrenar con el uruguayo.

Alan cantero horizontal una.jpg

El jugador habló con Ovación, se refirió a la foto con el Morro y con timidez dijo: "Quería tener una foto con el Morro García. Lo admiro mucho y es un gran jugador que tiene mucha experiencia. Es un referente de Godoy Cruz".

Con respecto a cómo surgió la idea, confesó: "No dije que me daba vergüenza, sino que en el algún momento se la iba a pedir. No llevaba el celular al predio y por ese motivo no me sacaba la foto, sino la hubiera tenido antes".

El volante se siente feliz de poder compartir el plantel con el uruguayo, el ídolo del Tomba. "Es muy importante compartir el plantel con él. El Morro es un jugador muy importante en el fútbol que tiene mucha trayectoria y experiencia. Estoy tratando de aprovecharlo y aprender", admitió.

"A veces me pongo a pensar y pasó todo muy rápido. Hace un año no era ni titular en Peñarol, ahora estoy en la primera división soñando cómo puede ser el debut en Godoy Cruz", dijo.

"Estoy tratando de aprovechar al máximo la pretemporada para seguir mejorando y tener un buen rendimiento. Al principio me costó pero me voy adaptando de a poco", cerró.

La joyita sanjuanina