Alan Cantero: "En Peñarol se manejaron mal conmigo"

"No estoy contento con la gente de Peñarol porque se manejaron mal conmigo. Dejé todo atrás y traté de no hablar para que no se genere ningún tipo de polémica", dijo este viernes en el programa Ovación 90 (de Radio Nihuil) el sanjuanino.

"Estaba jugando sin contrato y después cuando empezaron a haber rumores que me querían equipos importantes vinieron a tocarme la puerta de mi casa para ofrecerme seguir. Me prometieron un contrato, cuando fui a arreglar no me lo dieron y siento que estuvieron mal conmigo", afirmó.

Luego agregó al respecto: "No me importó esa situación, seguí jugando, había estado de chico en Peñarol y tengo un sentimiento por el club. Cuando tuve la posibilidad de salir no lo pensé. Es un cambio muy importante que no iba a dejar pasar".

Por último se refirió a cómo se siente en el Expreso. "Me llevé una buena impresión al conocer el predio, el cuerpo técnico y los compañeros. La verdad es que me gustó mucho llegar al Tomba, ahora hay que entrenarse y esperar que vuelva el fútbol", cerró.